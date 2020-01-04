"Хетафе" и "Рейнджерс" поспорят за трансферную цель ЦСКА

У московского ЦСКА появились серьёзные конкуренты в борьбе за полузащитника загребского "Динамо" Ловро Майера.

По информации Sportske novosti, на 21-летнего хорвата также претендуют "Хетафе" и "Рейнджерс".

Испанский клуб даже подготовил конкретное предложение по перспективному хавбеку - полугодичная аренда с обязательством выкупа за 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Майер сыграл за "Динамо" 16 матчей и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

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