"Хетафе" интересуется хавбеком "Реала"
Хавбек "Реала" Браим Диас попал в сферу интересов "Хетафе".
Как сообщает Marca, "Хетафе" уже два раза подавал запрос "Реалу" об аренде 20-летнего игрока. Однако сам футболист не хочет уходить из клуба.
"Реал" приобрел Диаса у "Манчестер Сити" в январе 2019 года за 17 миллионов евро.
В этом сезоне Диас принял участие в четырех матчах, суммарно проведя на поле 26 минут.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|19
|40
|2
|Барселона
|18
|39
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Леванте
|19
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|18
|10