"Хетафе" интересуется хавбеком "Реала"

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"Хетафе" интересуется хавбеком "Реала"

Хавбек "Реала" Браим Диас попал в сферу интересов "Хетафе".

Как сообщает Marca, "Хетафе" уже два раза подавал запрос "Реалу" об аренде 20-летнего игрока. Однако сам футболист не хочет уходить из клуба.

"Реал" приобрел Диаса у "Манчестер Сити" в январе 2019 года за 17 миллионов евро.

В этом сезоне Диас принял участие в четырех матчах, суммарно проведя на поле 26 минут.

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