"Хетафе" – "Леганес" - 0:2 (видеообзор матча)

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"Хетафе" – "Леганес" - 0:2 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 29-го тура испанской Примеры между "Хетафе" и "Леганесом", который завершился неожиданной победой "пепинерос" со счётом 2:0.

Не пропустите: "Леганес" сенсационно выиграл у "Хетафе". | http://soccernews.ru

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