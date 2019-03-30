"Хетафе" – "Леганес" - 0:2 (видеообзор матча)
Вашему вниманию представляется видеообзор матча 29-го тура испанской Примеры между "Хетафе" и "Леганесом", который завершился неожиданной победой "пепинерос" со счётом 2:0.
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|Атлетико Мадрид
|28
|56
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|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|29
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
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|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Атлетик Бильбао
|29
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|Бетис
|28
|39
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Леганес
|29
|36
|12
|Эйбар
|28
|35
|13
|Жирона
|29
|34
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|Эспаньол
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|Леванте
|28
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|Реал Вальядолид
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