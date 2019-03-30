"Хетафе" – "Леганес" - 0:2 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 29-го тура испанской Примеры между "Хетафе" и "Леганесом", который завершился неожиданной победой "пепинерос" со счётом 2:0.

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