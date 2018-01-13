"Хетафе" – "Малага" - 1:0 (обзор)

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"Хетафе" – "Малага" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 19-го тура испанской Примеры между "Хетафе" и "Малагой".

Не пропустите: "Хетафе" в родных стенах одолел "Малагу". | http://soccernews.ru

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5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
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