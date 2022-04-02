"Хетафе" обыграл "Мальорку", а "Вильярреал" сенсационно уступил "Леванте"

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"Хетафе" обыграл "Мальорку", а "Вильярреал" сенсационно уступил "Леванте"

Фото: твиттер Ла Лиги\Автор неизвестен

Подошли к концу два матча 30-го тура Ла Лиги.

"Хетафе" - "Мальорка" - 1:0

Гол: Майораль, 82 - 1:0.

"Леванте" - "Вильярреал" - 2:0

Голы: Моралес, 69 - 1:0, Моралес, 90+1 - 2:0.

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