"Хетафе" минимально обыграл "Эйбар" в матче Примеры

"Хетафе" минимально обыграл "Эйбар" в матче 16-го тура чемпионата Испании.



Победный гол в матче был забит Родригесом Анхелем, которому ассистировал Дамиан Суарес.



"Эйбар" - "Хетафе" - 0:1



Гол: Анхель Родригес, 67 - 0:1



"Эйбар": Дмитрович, Бигас, Корреа (Де Бласис, 80), Оливейра, Арбилья, Эскаланте, Орельяна, Диоп, Леон (Экспосито, 85), Шарлес (Энрик, 75), Кике Гарсия.



"Хетафе": Сория, Оливера, Ньом, Суарес, Кукурелья (Тимор, 90), Арамбарри, Максимович, Джене, Кабрера, Дуро (Анхель Родригес, 60), Мата (Молина, 82).

"Хетафе" с 27 баллами расположился на 5 месте в турнирной таблице Примеры. "Эйбар", имея в активе 15 очков, занимает 16 место.



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