"Хетафе" минимально обыграл "Мальорку" в матче Примеры
"Хетафе" минимально обыграл "Мальорку" в матче 26-го тура чемпионата Испании.
Победный гол забил хавбек гостей Неманьи Максимовича на 67-й минуте.
"Мальорка" - "Хетафе" - 0:1
Гол: Максимович, 67 - 0:1
"Мальорка": Рейна, Лумор, Вальент, Раильо, Посо, Дани Родригес, Баба (Фебас, 76), Севилья (Чаваррия, 56), Кубо, Лаго Джуниор, Эрнандес (Пратс, 72).
"Хетафе": Сория, Суарес, Оливера, Эчейта, Джене, Арамбарри, Кенеди (Ндиайе, 77), Этебо (Тимор, 90), Максимович, Мата, Анхель Родригес (Дейверсон, 70).
"Хетафе" с 45 баллами занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Испании. У "Мальорки" 22 очка и 18 позиция.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14