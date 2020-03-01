"Хетафе" минимально обыграл "Мальорку" в матче Примеры

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"Хетафе" минимально обыграл "Мальорку" в матче Примеры

"Хетафе" минимально обыграл "Мальорку" в матче 26-го тура чемпионата Испании.

Победный гол забил хавбек гостей Неманьи Максимовича на 67-й минуте.

"Мальорка" - "Хетафе" - 0:1

Гол: Максимович, 67 - 0:1

"Мальорка": Рейна, Лумор, Вальент, Раильо, Посо, Дани Родригес, Баба (Фебас, 76), Севилья (Чаваррия, 56), Кубо, Лаго Джуниор, Эрнандес (Пратс, 72).

"Хетафе": Сория, Суарес, Оливера, Эчейта, Джене, Арамбарри, Кенеди (Ндиайе, 77), Этебо (Тимор, 90), Максимович, Мата, Анхель Родригес (Дейверсон, 70).

"Хетафе" с 45 баллами занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Испании. У "Мальорки" 22 очка и 18 позиция.

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