"Хетафе" на своём поле разгромил "Алавес"

Теги хетафеалавес

"Хетафе" на своём поле разгромил "Алавес"

В рамках 12-го тура испанской Примеры "Хетафе" дома крупно победил "Алавес" со счётом 4:1.

"Хетафе" – "Алавес" - 4:1

Голы: Бергара, 6 - 1:0, Молина, 9 (пенальти) - 2:0, Анхель, 53 - 3:0, Анхель, 64 - 4:0, Сантос, 81 - 4:1.

"Хетафе": Гуаита, Даконам, Антунеш, Суарес, Кала, Портильо, Бергара (Мора, 60), Арамбарри, Дьедиу (Фажр, 65), Молина, Анхель (Альваро, 78).

"Алавес": Пачеко, Эли, Диегес (Бурги, 46), Вигарай (Ибаи Гомес, 75), Руано, Ману Гарсия, Педраса, Пина (Мубарак, 46), Медран, Мунир, Сантос.

Не пропустите: Бескомпромиссное дерби Мадрида: "Атлетико" против "Реала". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 12 24
4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 11 20
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 11 17
9 Леганес 12 17
10 Хетафе 12 16
11 Жирона 12 16
12 Сельта Виго 12 14
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 12 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов