"Хетафе" на выезде проиграл "Вильярреалу" в матче Ла Лиги

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"Хетафе" на выезде проиграл "Вильярреалу" в матче Ла Лиги

"Хетафе" на выезде проиграл "Вильярреалу" в матче 18-го тура чемпионата Испании.

"Вильярреал" - "Хетафе" - 1:0 (0:0)

Гол: Мойсес Гомес, 52.

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Кинтилья, Иборра, Мойсес Гомес, Тригерос (Касорла, 68), Замбо, Морено (Онтиверос, 86), Чиквуэзе (Токо-Экамби, 80).

"Хетафе": Сория, Кабрера, Ньом (Фажр, 76), Суарес, Даконам, Кукурелья, Портильо (Оливера, 46), Максимович, Арамбарри, Хорхе Молина (Анхель, 46), Мата.

Гости с 30 баллами занимают 4 место в турнирной таблице. Хозяева с 25 очками располагаются на 9 строчке.

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