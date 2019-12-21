"Хетафе" на выезде проиграл "Вильярреалу" в матче Ла Лиги
"Хетафе" на выезде проиграл "Вильярреалу" в матче 18-го тура чемпионата Испании.
"Вильярреал" - "Хетафе" - 1:0 (0:0)
Гол: Мойсес Гомес, 52.
"Вильярреал": Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Кинтилья, Иборра, Мойсес Гомес, Тригерос (Касорла, 68), Замбо, Морено (Онтиверос, 86), Чиквуэзе (Токо-Экамби, 80).
"Хетафе": Сория, Кабрера, Ньом (Фажр, 76), Суарес, Даконам, Кукурелья, Портильо (Оливера, 46), Максимович, Арамбарри, Хорхе Молина (Анхель, 46), Мата.
Гости с 30 баллами занимают 4 место в турнирной таблице. Хозяева с 25 очками располагаются на 9 строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|17
|36
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Хетафе
|18
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Вильярреал
|18
|25
|10
|Гранада
|18
|24
|11
|Осасуна
|17
|23
|12
|Леванте
|17
|23
|13
|Бетис
|17
|23
|14
|Реал Вальядолид
|17
|19
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10