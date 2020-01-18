"Хетафе" на выезде разгромил "Леганес"

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"Хетафе" на выезде разгромил "Леганес"

В рамках 20-го тура испанской Примеры "Леганес" проиграл "Хетафе".

Благодаря победе "Хетафе" поднялся на пятое место, а "Леганес" по-прежнему занимает 19-е.

"Леганес" - "Хетафе" 0:3

Голы: Кабрера, 12 - 0:1, Ньом, 21 - 0:2, Мата, 33 - 0:3

"Леганес": Куэльяр, Тарин (Ресио, 46), Омеруо, Бустинса, Сильва, Меса (Арнаис, 57), Оскар Родригес (Руибаль, 77), Рубен Перес, Родригес, Каррильо, Брэйтуэйт.

"Хетафе": Сория, Ньом (Этебо, 31), Джене, Суарес, Кукурелья, Арамбарри, Максимович, Кабрера, Оливера, Мата, Молина (Дуро, 84).  

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