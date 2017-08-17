"Хетафе" намерен приобрести защитника "Тамбова"

Защитник "Тамбова" Куасси Куаджа может сменить ФНЛ на Примеру, сообщают российские СМИ.

22-летний ивуариец, скорее всего, продолжит карьеру в "Хетафе", который по итогам прошлого сезона вернулся в высший испанский дивизион.

Стоит отметить, что Куаджа перебрался в "Тамбов" этим летом, но так и не дебютировал за новую команду.

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