"Хетафе" не испытал проблем в матче с "Сельтой"

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"Хетафе" не испытал проблем в матче с "Сельтой"

В рамках 24-го тура испанской Примеры "Хетафе" разгромил "Сельту".

"Хетафе" – "Сельта" 3:0

Голы: Анхель, 37 - 1:0, Молина, 51 - 2:0, Анхель, 85 - 3:0

"Хетафе": Гуаита, Даконам, Кабрера, Суарес, Бруно Гонсалес, Портильо, Арамбарри, Фажр, Дьедиу (Ндокит, 86), Молина (Реми, 71), Анхель (Мора, 90).

"Сельта": Бланко, Ронкалья (Бойе, 74), Кастро, Мальо, Гомес, Васс, Лоботка, Эрнандес (Мор, 62), Систо (Радоя, 62), Аспас, Макси Гомес.

Предупреждения: Суарес (10), Кабрера (23), Портильо (60), Ронкалья (63), Бойе (79), Мор (81), Фажр (87). | http://soccernews.ru

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