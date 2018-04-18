"Хетафе" неожиданно обыгрывает "Валенсию", "Эйбар" наносит поражение "Эспаньолу"

В рамках 33-го тура испанской Ла Лиги "Хетафе" в гостях обыграл "Валенсию", а "Эйбар" также на выезде оказался сильнее "Эспаньола".

"Валенсия" - "Хетафе" - 1:2

Голы: Реми, 16 - 0:1, Реми, 49 - 0:2, Родриго, 69 - 1:2.

"Валенсия": Доменек, Монтойя, Гарай, Мурильо, Гайя, Перейра (Торрес, 61), Парехо, Максимович (Солер, 61), Гедеш, Вьетто (Родриго, 61), Дзадза.

"Хетафе": Гуаита, Суарес, Даконам, Гонсалес, Кабрера, Портильо (Мора, 75), Фламини, Фажр, Дидье (Антунеш, 90+1), Молина, Реми (Хименес, 62).

Удаление: Парехо, 86.

"Эспаньол" - "Эйбар" - 0:1

Гол: Ломбан, 32 - 0:1.

"Эспаньол": П. Лопес, Х. Лопес, Д. Лопес, Эрмосо, Карикол, Дардер, К. Санчес, В. Санчес (Мелендо, 67), Пьятти (Гарсия, 46), Морено, Баптистао (Наварро, 79).

"Эйбар": Дмитрович, Капа, Оливейра, Ломбан, Коте, Эскаланте, Гарсия (Диоп, 85), Леон, Хордан, Алехо (Хунка, 90), Пенья (Кике, 80).

Напомним, вчера "Барселона" сыграла вничью с "Сельтой". | soccernews.ru