"Хетафе" обыграл "Атлетик" и остался в зоне Лиги Чемпионов

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Хетафе" на своем поле с минимальным счетом победил "Атлетик" со счетом 1:0. Единственный гол в конце матча забил Анхель Родригес.

"Хетафе" по-прежнему занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры, набрав 50 очков. "Атлетик" остался на 8-й позиции, имея в активе 43 очка.

"Хетафе" – "Атлетик" - 1:0 (0:0)

Гол: Анхель, 78 - 1:0

"Хетафе": Сория, Антунеш, Оливера (Анхель, 55), Даконам, Фулькье (Портильо, 39), Арамбарри, Максимович, Суарес, Бруно Гонсалес, Молина (Микел, 90), Мата.

"Атлетик": Эррерин, Йерай Альварес, Берчиче, Мартинес, Де Маркос, Дани Гарсия, Сан Хосе, Ибаи Гомес (Сусаета, 16), Кордоба (Адурис, 79), Рауль Гарсия, Иньяки Уильямс (Кодро, 70).

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