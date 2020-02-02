"Хетафе" обыграл "Атлетик" и вошел в топ-3 чемпионата Испании

Теги хетафеатлетик бильбао

"Хетафе" обыграл "Атлетик" и вошел в топ-3 чемпионата Испании

В 22-м туре чемпионата Испании "Хетафе" в гостях переиграл "Атлетик" из Бильбао со счетом 2:0. Победу гостям принесли голы Дамиана Суареса и Хайме Маты.

Благодаря победе "Хетафе" вышел на третье место в турнирной таблице Примеры. "Атлетик" остался на 9-й позиции.

"Атлетик" – "Хетафе" - 0:2 (0:1)
Голы: Суарес, 36 - 0:1, Мата, 50 (с пенальти) - 0:2

"Атлетик": Унаи Симон, Йерай Альварес, Мартинес, Лекуэ (Капа, 68), Берчиче, Дани Гарсия, Рауль Гарсия, Унаи Лопес (Ибаи Гомес, 68), Муниаин, Вильялибре (Адурис, 67), Уильямс.

"Хетафе": Сория, Ньом, Эчейта, Суарес, Кукурелья, Максимович, Арамбарри, Оливера, Джене, Мата (Тимор, 86), Дейверсон (Молина, 54).

Не пропустите: "Реал Сосьедад" проиграл худшей команде Примеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Тоттенхэм" уверенно обыграл "Манчестер Сити" в домашнем матче АПЛ

"Тоттенхэм" уверенно обыграл "Манчестер Сити" в домашнем матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов