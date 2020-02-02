"Хетафе" обыграл "Атлетик" и вошел в топ-3 чемпионата Испании

В 22-м туре чемпионата Испании "Хетафе" в гостях переиграл "Атлетик" из Бильбао со счетом 2:0. Победу гостям принесли голы Дамиана Суареса и Хайме Маты.

Благодаря победе "Хетафе" вышел на третье место в турнирной таблице Примеры. "Атлетик" остался на 9-й позиции.

"Атлетик" – "Хетафе" - 0:2 (0:1)

Голы: Суарес, 36 - 0:1, Мата, 50 (с пенальти) - 0:2

"Атлетик": Унаи Симон, Йерай Альварес, Мартинес, Лекуэ (Капа, 68), Берчиче, Дани Гарсия, Рауль Гарсия, Унаи Лопес (Ибаи Гомес, 68), Муниаин, Вильялибре (Адурис, 67), Уильямс.

"Хетафе": Сория, Ньом, Эчейта, Суарес, Кукурелья, Максимович, Арамбарри, Оливера, Джене, Мата (Тимор, 86), Дейверсон (Молина, 54).

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