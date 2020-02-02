"Хетафе" обыграл "Атлетик" и вошел в топ-3 чемпионата Испании
В 22-м туре чемпионата Испании "Хетафе" в гостях переиграл "Атлетик" из Бильбао со счетом 2:0. Победу гостям принесли голы Дамиана Суареса и Хайме Маты.
Благодаря победе "Хетафе" вышел на третье место в турнирной таблице Примеры. "Атлетик" остался на 9-й позиции.
"Атлетик" – "Хетафе" - 0:2 (0:1)
Голы: Суарес, 36 - 0:1, Мата, 50 (с пенальти) - 0:2
"Атлетик": Унаи Симон, Йерай Альварес, Мартинес, Лекуэ (Капа, 68), Берчиче, Дани Гарсия, Рауль Гарсия, Унаи Лопес (Ибаи Гомес, 68), Муниаин, Вильялибре (Адурис, 67), Уильямс.
"Хетафе": Сория, Ньом, Эчейта, Суарес, Кукурелья, Максимович, Арамбарри, Оливера, Джене, Мата (Тимор, 86), Дейверсон (Молина, 54).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14