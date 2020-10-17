"Хетафе" обыграл "Барселону" и вышел на второе место Примеры

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"Хетафе" обыграл "Барселону" и вышел на второе место Примеры

В рамках 6-го тура испанской Примеры "Барселона" проиграла "Хетафе".

Благодаря победе "Хетафе" сравнялся по очкам с "Реалом", однако "сливочные" занимают первое место по дополнительным показателям. Каталонцы идут на девятом месте, имея две игры в запасе.

"Хетафе" - "Барселона" 1:0

Гол: Мата (пен), 56 - 1:0

"Хетафе": Сория, Оливера, Кабако, Суарес, Ньом, Арамбарри, Кукурелья, Максимович, Джене, Мата (Унал, 71), Эрнандес.

"Барселона": Нето, Дест, Серджи Роберто (Пуч, 87), Лангле, Пике, де Йонг (Брэйтуэйт, 80), Бускетс, Педри (Коутиньо, 62), Дембеле (Фати, 62), Гризманн (Тринкау, 80), Месси.

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