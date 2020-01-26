"Хетафе" обыграл "Бетис" и ворвался в зону Лиги чемпионов

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"Хетафе" обыграл "Бетис" и ворвался в зону Лиги чемпионов

В матче 21-го тура чемпионата Испании "Хетафе" обыграл "Бетис" со счетом 1:0. Единственный гол в концовке встречи забил Анхель Родригес с пенальти.

Благодаря победе "Хетафе" ворвался в зону Лиги Чемпионов и сейчас занимает четвертое место. "Бетис", остался на 12-й позиции.

"Хетафе" – "Бетис" - 1:0 (0:0)
Гол: Анхель Родригес, 89 (с пенальти) - 1:0

"Хетафе": Сория, Кукурелья, Эчейта, Оливера, Ньом (Этебо, 85), Арамбарри, Максимович, Суарес, Джене, Молина (Дейверсон, 65), Мата (Анхель Родригес, 75).

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