"Хетафе" обыграл "Бетис" и ворвался в зону Лиги чемпионов
В матче 21-го тура чемпионата Испании "Хетафе" обыграл "Бетис" со счетом 1:0. Единственный гол в концовке встречи забил Анхель Родригес с пенальти.
Благодаря победе "Хетафе" ворвался в зону Лиги Чемпионов и сейчас занимает четвертое место. "Бетис", остался на 12-й позиции.
"Хетафе" – "Бетис" - 1:0 (0:0)
Гол: Анхель Родригес, 89 (с пенальти) - 1:0
"Хетафе": Сория, Кукурелья, Эчейта, Оливера, Ньом (Этебо, 85), Арамбарри, Максимович, Суарес, Джене, Молина (Дейверсон, 65), Мата (Анхель Родригес, 75).
Не пропустите: "Атлетико" не сумел обыграть "Леганес". | http://soccernews.ru
главное
-
"Интер" не сумел выиграть в третьем матче Серии А подряд
-
Кавани отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"
-
Сетьен начинает с неудач в "Барселоне" - первый же экзамен провален! Разбираем матч каталонцев против "Валенсии"
-
Гвардиола высказался об успехах "Ливерпуля" в нынешнем сезоне АПЛ
-
Саутгейт может сменить Сульшера на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед"
Лента новостей
-
Стали известны 12 участников футбольного турнира Олимпиады-2020
-
"Локомотив" не сумел победить корейский клуб в товарищеском матче
-
"Хетафе" обыграл "Бетис" и ворвался в зону Лиги чемпионов
-
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Транмир" в Кубке Англии
-
Кавани прошел медосмотр для перехода в "Атлетико"
-
"Хоффенхайм" разгромил "Вердер" благодаря голу Адамяна
-
"Арсенал" нацелился на Хамеса
-
"Лион" разгромил "Тулузу" и вышел на пятое место в Лиге 1
-
Лингард забил за "Манчестер Юнайтед" впервые за год в английских турнирах
-
"Аякс" потерпел третье поражение в чемпионате Нидерландов
-
Слуцкий и футболисты "Рубина" сыграли в пейнтбол в Турции
-
"Манчестер Сити" уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Англии
-
"Краснодар" обыграл чешский клуб на сборе в Испании
-
25-летнего футболиста жестоко убили в Англии
-
"Ювентус" согласовал трансфер защитника ПСЖ
-
"СЭ": стала известна точная сумма трансфера Комличенко в "Динамо"
-
"Интер" не сумел выиграть в третьем матче Серии А подряд
-
Фанаты "Наполи" оскорбили Сарри перед матчем с "Ювентусом"
-
"Ньюкасл" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
-
"Атлетико" не сумел обыграть "Леганес"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14