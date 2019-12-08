"Хетафе" обыграл "Эйбар" и ворвался в зону Лиги Чемпионов
В матче 16-го тура чемпионата Испании "Хетафе" на выезде обыграл "Эйбар" со счетом 1:0. Победу мадридскому клубу принес гол Анхеля Родригеса.
Благодаря победе "Хетафе" поднялся на четвертое место в турнирной таблице Примеры. "Эйбар" остался на 16-й позиции.
"Эйбар" – "Хетафе" - 0:1 (0:0)
Гол: Анхель Родригес, 67 - 0:1
"Эйбар": Дмитрович, Бигас, Корреа (Де Бласис, 80), Оливейра, Арбилья, Эскаланте, Орельяна, Диоп, Леон (Экспосито, 85), Шарлес (Энрик, 75), Кике Гарсия.
"Хетафе": Сория, Оливера, Ньом, Суарес, Кукурелья (Тимор, 90), Арамбарри, Максимович, Джене, Кабрера, Дуро (Анхель Родригес, 60), Мата (Молина, 82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|34
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Хетафе
|16
|27
|5
|Реал Сосьедад
|15
|26
|6
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|7
|Атлетико Мадрид
|16
|26
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|16
|24
|10
|Осасуна
|15
|22
|11
|Леванте
|16
|20
|12
|Вильярреал
|16
|19
|13
|Бетис
|15
|19
|14
|Реал Вальядолид
|15
|18
|15
|Алавес
|16
|18
|16
|Эйбар
|16
|15
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|16
|9
|20
|Леганес
|15
|6