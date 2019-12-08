"Хетафе" обыграл "Эйбар" и ворвался в зону Лиги Чемпионов

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"Хетафе" обыграл "Эйбар" и ворвался в зону Лиги Чемпионов

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Хетафе" на выезде обыграл "Эйбар" со счетом 1:0. Победу мадридскому клубу принес гол Анхеля Родригеса.

Благодаря победе "Хетафе" поднялся на четвертое место в турнирной таблице Примеры. "Эйбар" остался на 16-й позиции.

"Эйбар" – "Хетафе" - 0:1 (0:0)
Гол: Анхель Родригес, 67 - 0:1

"Эйбар": Дмитрович, Бигас, Корреа (Де Бласис, 80), Оливейра, Арбилья, Эскаланте, Орельяна, Диоп, Леон (Экспосито, 85), Шарлес (Энрик, 75), Кике Гарсия.

"Хетафе": Сория, Оливера, Ньом, Суарес, Кукурелья (Тимор, 90), Арамбарри, Максимович, Джене, Кабрера, Дуро (Анхель Родригес, 60), Мата (Молина, 82).

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