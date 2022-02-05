"Хетафе" обыграл "Леванте" в матче Ла Лиги
Фото: инстаграм Ла Лиги\Автор неизвестен
"Хетафе" уверенно обыграл "Леванте" в первом матче 23-го тура Ла Лиги.
"Хетафе" - "Леванте" - 3:0
Голы: Унал, 1 - 1:0, Унал, 29 - 2:0, Аленья, 90+5 - 3:0.
"Хетафе" - Сория (Конде, 85), Суарес (Иглесиас, 85), Митрович, Джене, Куэнка, Оливера (Оскар Родригес, 60), Максимович, Арамбарри, Аленья, Сандро Рамирес (Майораль, 46), Унал (Янкто, 68).
"Леванте" - Фернандес, Дуарте (Касерес, 46), Постиго, Везу, Клерк, Пубиль (Сон, 55), Радоя (Мальса, 81), Пепелу (Мелеро, 55), Барди (Дани Гомес, 67), Рохер Марти, Де Фрутос.
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|Команда
|М
|О
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|20
|43
|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14