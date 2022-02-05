"Хетафе" обыграл "Леванте" в матче Ла Лиги

Теги хетафелевантела лига

"Хетафе" обыграл "Леванте" в матче Ла Лиги

Фото: инстаграм Ла Лиги\Автор неизвестен

"Хетафе" уверенно обыграл "Леванте" в первом матче 23-го тура Ла Лиги.

"Хетафе" - "Леванте" - 3:0

Голы: Унал, 1 - 1:0, Унал, 29 - 2:0, Аленья, 90+5 - 3:0.

"Хетафе" - Сория (Конде, 85), Суарес (Иглесиас, 85), Митрович, Джене, Куэнка, Оливера (Оскар Родригес, 60), Максимович, Арамбарри, Аленья, Сандро Рамирес (Майораль, 46), Унал (Янкто, 68).

"Леванте" - Фернандес, Дуарте (Касерес, 46), Постиго, Везу, Клерк, Пубиль (Сон, 55), Радоя (Мальса, 81), Пепелу (Мелеро, 55), Барди (Дани Гомес, 67), Рохер Марти, Де Фрутос.

Также не пропустите: Конте поделился мнением о трансферной политике "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Марсель" в ярком матче разгромил "Анжер"

"Марсель" в ярком матче разгромил "Анжер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов