"Хетафе" обыграл "Мальорку" в Примере

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"Хетафе" обыграл "Мальорку" в Примере

В матче 5-го тура чемпионата Испании "Хетафе" победил "Мальорку" со счетом 4:2. Победу мадридцам принесли голы Молины, Ньома и Родригеса, а также автогол Бабы. В составе "Мальорки" дублем отметился Будимир.

Благодаря победе "Хетафе" поднялся на 11-е место в турнирной таблице Примеры. "Мальорка" опустилась на 17-ю позицию.

"Хетафе" – "Мальорка" - 4:2 (2:0)
Голы: Баба, 7 (автогол) - 1:0, Молина, 33(с пенальти) - 2:0, Ньом, 63 - 3:0, Будимир, 70 - 3:1, Будимир, 77 - 3:2, Анхель Родригес, 84 - 3:2

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