"Хетафе" обыграл "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги
В 32-м туре чемпионата Испании "Хетафе" победил "Реал Сосьедад" со счетом 2:1. В первом тайме счет открыл Хайме Мата. Во второй половине равновесие восстановил Аднан Янузай, но в концовке победу хозяевам принес Мата, оформив дубль.
"Хетафе" остался на шестом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал Сосьедад" по-прежнему занимает седьмую позицию.
"Хетафе" – "Реал Сосьедад" - 2:1 (1:0)
Голы: Мата, 20 (с пенальти) - 1:0, Янузай, 57 - 1:1, Мата, 83
"Хетафе": Сория, Ньом, Суарес, Чема Родригес, Кукурелья, Максимович, Арамбарри, Оливера, Эчейта, Мата, Дуро.
"Реал Сосьедад": Ремиро, Элустондо, Монреаль, Пачеко, Сальдуа, Янузай, Мерино, Ойарсабаль, Субельдия, Ле Норман, Исак.
Не пропустите: "Барселона" определилась с новым тренером в случае отставки Сетьена. | http://soccernews.ru
главное
-
Сердар Азмун с компанией посетил ресторан, повторно нарушив правила социальной дистанции
-
"Похож ли я на моего братишку?" Криштиану Роналду удивил фанатов новой прической
-
Массимо Каррера продлил контракт с АЕКом
-
РФС назвал даты проведения полуфиналов Кубка России
-
"Краснодару" засчитана победа в несостоявшемся матче с "Оренбургом"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 29 июня
-
Бывшего игрока "Ливерпуля" порезали ножом, когда он навещал родственника в больнице
-
Бывший автомобиль Дэвида Бекхэма выставлен на продажу почти за полмиллиона евро (фото)
-
"Порту" добился победы в чемпионате Португалии, увеличив отрыв от "Бенфики"
-
Миралем Пьянич трогательно попрощался с "Ювентусом"
-
"Хетафе" обыграл "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги
-
"Спартак" потратил почти миллиард рублей на услуги агентов в 2019 году
-
Сердар Азмун с компанией посетил ресторан, повторно нарушив правила социальной дистанции
-
"Манчестер Сити" может перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
-
"Бернли" обыграл "Кристал Пэлас" в матче АПЛ
-
ПСЖ продлил контракт с ветераном команды
-
"Атлетико" лишился одного из лидеров перед матчем с "Барселоной"
-
"Похож ли я на моего братишку?" Криштиану Роналду удивил фанатов новой прической
-
"Валенсия" уволила главного тренера
-
Массимо Каррера продлил контракт с АЕКом
-
"Бенфика" потерпела второе поражение подряд в Примейре
-
"Ростов" интересуется форвардом Еремееффом, который имеет русские корни
-
"Барселона" определилась с новым тренером в случае отставки Сетьена
-
КДК РФС оштрафовал Дзюбу, Джикию, Азмуна и Мамаева
-
РФС назвал даты проведения полуфиналов Кубка России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14