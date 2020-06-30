"Хетафе" обыграл "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги

В 32-м туре чемпионата Испании "Хетафе" победил "Реал Сосьедад" со счетом 2:1. В первом тайме счет открыл Хайме Мата. Во второй половине равновесие восстановил Аднан Янузай, но в концовке победу хозяевам принес Мата, оформив дубль.

"Хетафе" остался на шестом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал Сосьедад" по-прежнему занимает седьмую позицию.

"Хетафе" – "Реал Сосьедад" - 2:1 (1:0)

Голы: Мата, 20 (с пенальти) - 1:0, Янузай, 57 - 1:1, Мата, 83

"Хетафе": Сория, Ньом, Суарес, Чема Родригес, Кукурелья, Максимович, Арамбарри, Оливера, Эчейта, Мата, Дуро.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Элустондо, Монреаль, Пачеко, Сальдуа, Янузай, Мерино, Ойарсабаль, Субельдия, Ле Норман, Исак.

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