"Хетафе" обыграл "Уэску" в Ла Лиге

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"Хетафе" обыграл "Уэску" в Ла Лиге

Фото: инстаграм "Хетафе"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Испании "Хетафе" на выезде обыграл "Уэску" со счетом 2:0. Победу гостям принес Энес Унал, который оформил дубль.

"Хетафе", набрав 34 очка, остался на 15 месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Уэска" с 27 очками осталась в зоне вылета на 19-й позиции.

"Уэска" – "Хетафе" - 0:2 (0:1)
Голы: Унал, 20 - 0:1, Унал, 52 - 0:2

"Уэска": Фернандес, Галан, Пулидо, Инсуа (Серхио Гомес, 68), Педро Лопес (Думбия, 68), Феррейро, Москера, Сеоане (Дани Эскриче, 46), Вавро (Сиовас, 46), Рафа Мир, Сандро Рамирес (Окадзаки, 77).

"Хетафе": Сория, Суарес, Джене, Оливера, Ньом (Иглесиас, 83), Тимор, Кукурелья, Арамбарри, Максимович (Аленья, 88), Унал (Чема Родригес, 79), Мата (Анхель Родригес, 88).

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