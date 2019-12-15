"Хетафе" обыграл "Вальядолид" и ворвался в зону Лиги Чемпионов
В матче 17-го тура чемпионата Испании "Хетафе" обыграл "Вальядолид" со счетом 2:0. Победу мадридскому клубу принесли голы Марка Кукурельи и Анхеля Родригеса.
Благодаря победе "Хетафе" поднялся на четвертое место, которое дает право сыграть в Лиге Чемпионов.
"Хетафе" – "Вальядолид" - 2:0 (1:0)
Голы: Кукурелья, 36 - 1:0, Анхель Родригес, 82 - 2:0
"Хетафе": Сория, Джене, Кабрера, Оливера, Кукурелья, Портильо (Ньом, 74), Максимович, Арамбарри, Суарес, Мата, Молина (Анхель Родригес, 72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|35
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|16
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|16
|22
|13
|Вильярреал
|16
|19
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|16
|13
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|16
|9