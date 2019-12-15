"Хетафе" обыграл "Вальядолид" и ворвался в зону Лиги Чемпионов

Теги хетафереал вальядолид

"Хетафе" обыграл "Вальядолид" и ворвался в зону Лиги Чемпионов

В матче 17-го тура чемпионата Испании "Хетафе" обыграл "Вальядолид" со счетом 2:0. Победу мадридскому клубу принесли голы Марка Кукурельи и Анхеля Родригеса.

Благодаря победе "Хетафе" поднялся на четвертое место, которое дает право сыграть в Лиге Чемпионов.

"Хетафе" – "Вальядолид" - 2:0 (1:0)
Голы: Кукурелья, 36 - 1:0, Анхель Родригес, 82 - 2:0

"Хетафе": Сория, Джене, Кабрера, Оливера, Кукурелья, Портильо (Ньом, 74), Максимович, Арамбарри, Суарес, Мата, Молина (Анхель Родригес, 72).

Не пропустите: "Барселона" может снизить цену на Коутиньо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Вальверде

"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Вальверде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 16 35
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 15 34
3 Севилья Севилья 16 31
4 Хетафе Хетафе 17 30
5 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 17 29
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 17 28
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 17 27
8 Валенсия Валенсия 16 26
9 Гранада Гранада 17 24
10 Осасуна Осасуна 17 23
11 Леванте Леванте 17 23
12 Бетис Бетис 16 22
13 Вильярреал Вильярреал 16 19
14 Алавес Алавес 17 19
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 17 19
16 Эйбар Эйбар 17 16
17 Мальорка Мальорка 16 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 16 13
19 Леганес Леганес 17 10
20 Эспаньол Эспаньол 16 9
Полная таблица

топ-5 тегов