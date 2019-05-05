"Хетафе" обыграл "Жирону" и вышел на чистое 4-е место в Примере (видео голов)

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"Хетафе" обыграл "Жирону" и вышел на чистое 4-е место в Примере (видео голов)

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Хетафе" выиграл у "Жироны" со счетом 2:0. Победу клубу принесли голы Хорхе Молины и Анхеля Родригеса. 

Благодаря победе "Хетафе" вышел на чистое четвертое место в турнирной таблице Примеры и имеет хорошие шансы попасть в зону Лиги Чемпионов. "Жирона" осталась на 17-й позиции.

"Хетафе" – "Жирона" - 2:0 (1:0)
Голы: Молина, 16 - 1:0, Анхель, 77 - 2:0

"Хетафе": Сория, Оливера, Кабрера, Суарес, Фулькье (Портильо, 76), Арамбарри, Максимович (Кристофоро, 85), Бруно Гонсалес, Даконам, Молина, Мата (Анхель, 61).

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