"Хетафе" обыграл "Жирону" и вышел на чистое 4-е место в Примере (видео голов)

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Хетафе" выиграл у "Жироны" со счетом 2:0. Победу клубу принесли голы Хорхе Молины и Анхеля Родригеса.

Благодаря победе "Хетафе" вышел на чистое четвертое место в турнирной таблице Примеры и имеет хорошие шансы попасть в зону Лиги Чемпионов. "Жирона" осталась на 17-й позиции.

"Хетафе" – "Жирона" - 2:0 (1:0)

Голы: Молина, 16 - 1:0, Анхель, 77 - 2:0

"Хетафе": Сория, Оливера, Кабрера, Суарес, Фулькье (Портильо, 76), Арамбарри, Максимович (Кристофоро, 85), Бруно Гонсалес, Даконам, Молина, Мата (Анхель, 61).

Не пропустите: Зидан высказался о возможном переходе Погба в "Реал". | http://soccernews.ru