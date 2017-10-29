"Хетафе" одержал волевую победу над "Реалом Сосьедад"

В матче 10-го тура испанской Ла Лиги "Хетафе" на своем поле одержал волевую победу над "Реалом Сосьедад" из Сан-Себастьяна.

"Хетафе" - "Реал Сосьедад" - 2:1

Голы: Оярсабаль, 5 - 0:1, Анхель, 78 - 1:1, Молина, 84 - 2:1 (пенальти).

"Хетафе": Гуаита, Суарес, Кала, Даконам, Пачеку Антунеш, Бергара, Арамбарри (Мора, 71), Хименес (Портильо, 69), Дидье, Фажр (Анхель, 57), Молина.

"Реал Сосьедад": Рулли, Ордиосола, Льоренте (Элустондо, 68), Мартинес, Де ла Белья, Прието, Субельдиа Элорса, Каналес (Пардо, 77), Янузай (Вела, 60), Виллиан Хосе, Оярсабаль.

Напомним, вчера "Барселона" обыграла "Атлетик". | soccernews.ru