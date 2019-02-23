"Хетафе" одолел "Райо Вальекано" в 25-м туре Примеры (видео голов)

В рамках 25-го тура испанской Примеры "Хетафе" на своём поле выиграл у "Райо Вальекано" со счётом 2:1. Победу "городским" принесли голы Хайме Маты и Хорхе Молины, в составе "пчёл" отличился Рауль де Томас.

"Хетафе" – "Райо Вальекано" - 2:1

Голы: Мата, 28 - 1:0, де Томас, 58 - 1:1, Молина, 68 - 2:1.

"Хетафе": Сория, Суарес, Антунеш, Даконам, Фулькье, Максимович, Фламини, Портильо (Оливера, 73), Кабрера, Мата (Анхель, 90), Молина (Кристофоро, 84).

"Райо Вальекано": Димитриевски, Тито, Ба, Веласкес (Посо, 71), Морено, Эмбарба (Гарсия, 55), Комесанья, Трехо, Имбула (Суарес, 60), Амат, де Томас.

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