"Хетафе" отказывается играть с "Интером" в Италии

"Хетафе" не намерен играть с "Интером" в Милане в первом матче 1/8 финала Лиги Европы из-за эпидемии коронавируса в Италии, сообщает Onda Cero.

"Если ничего не изменится, то мы не полетим в Италию. Мы попросили УЕФА и федерацию футбола Испании предоставить нам альтернативу матчу в Милане. Если нам засчитают техническое поражение, пусть так и будет. Но я не собираюсь рисковать", - сказал президент клуба Анхель Торрес.

Матч "Интер" – "Хетафе" запланирован на четверг, 12 марта.

Напомним, что число заболевших коронавирусом в Италии превысило 10 тысяч человек.

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