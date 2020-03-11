"Хетафе" отказывается играть с "Интером" в Италии
"Хетафе" не намерен играть с "Интером" в Милане в первом матче 1/8 финала Лиги Европы из-за эпидемии коронавируса в Италии, сообщает Onda Cero.
"Если ничего не изменится, то мы не полетим в Италию. Мы попросили УЕФА и федерацию футбола Испании предоставить нам альтернативу матчу в Милане. Если нам засчитают техническое поражение, пусть так и будет. Но я не собираюсь рисковать", - сказал президент клуба Анхель Торрес.
Матч "Интер" – "Хетафе" запланирован на четверг, 12 марта.
Напомним, что число заболевших коронавирусом в Италии превысило 10 тысяч человек.
Не пропустите: Матч Лиги Европы "Вольфсбург" - "Шахтер", скорее всего, пройдет без зрителей. | http://soccernews.ru
главное
-
В Лиге Чемпионов больше не осталось российских игроков
-
"Тоттенхэм" проиграл "Лейпцигу" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ и вылетел из турнира
-
"Аталанта" вырвала победу у "Валенсии" в Лиге Чемпионов. Иличич сделал покер
-
Варди не исключает возвращения в сборную Англии
-
Ракитич может летом перейти в "Ювентус"
Лента новостей
-
Игроки "Олимпиакоса" прошли тест на коронавирус
-
"Реал" рассматривает два варианта на случай увольнения Зидана
-
"Зенит" отказал "Локомотиву" и тульскому "Арсеналу" в аренде Кокорина
-
"Арсенал", "Бавария" и "Тоттенхэм" нацелились на Виллиана
-
"Астон Вилла" может избавиться от Дринкуотера, который ударил одноклубника
-
Луис Адриано отметился хет-триком в матче Кубка Либертадорес
-
УЕФА провел консультацию с ВОЗ о возможности проведения Евро-2020 летом
-
1
Моуринью прокомментировал вылет "Тоттенхэма" из Лиги Чемпионов
-
"Хетафе" отказывается играть с "Интером" в Италии
-
1
Несколько игроков "Арсенала" помещены в карантин. Матч с "Манчестер Сити" отменен
-
"Атлетико" хочет купить Ляказетта
-
Моуринью в третий раз подряд вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала
-
В Лиге Чемпионов установили рекорд по числу хет-триков за сезон
-
Итальянский футболист заразился коронавирусом
-
1
Иличич - самый старый автор хет-трика и покера в гостевом матче Лиги Чемпионов
-
Главные новости дня: 10 марта
-
1
В Лиге Чемпионов больше не осталось российских игроков
-
"Тоттенхэм" проиграл все матчи немецким клубам в этой Лиге Чемпионов
-
1
У Моуринью худшая серия без побед в карьере
-
2
Иличич стал первым в истории автором покера в гостевом матче плей-офф Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0