"Хетафе" отобрал очки у "Реала" и вернулся в зону Лиги Чемпионов

В матче 34-го тура чемпионата Испании "Хетафе" и "Реал" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Реал" остался на третьем месте в турнирной таблице Примеры, отставая от идущего вторым "Атлетико" на шесть очков. "Хетафе" поднялся в зону Лиги Чемпионов и занимает четвертую позицию.

"Хетафе" – "Реал" Мадрид - 0:0

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Регилон, Начо, Иско, Каземиро, Браим Диас (Васкес, 71), Вальверде (Кроос, 78), Бэйл (Асенсио, 71), Бензема.

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