"Хетафе" переиграл "Леганес"

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"Хетафе" переиграл "Леганес"

В рамках 3-го тура испанской Примеры "Хетафе" одержал победу над "Леганесом".

"Леганес" – "Хетафе" 1:2

Голы: Арамбарри, 39 - 0:1, Герреро, 65 - 1:1, Альваро, 83 - 1:2

"Леганес": Куэльяр, Мантовани, Рико, Сальдуа, Муньос, Эрасо (Моран, 53), Перес, Пирес (Бовю, 84), Рамос (Эль-Жар, 62), Шимановски, Герреро.

"Хетафе": Гуаита, Даконам, Антунеш, Суарес, Кала, Фажр, Бергара, Арамбарри (Бруно Гонсалес, 89), Сибасаки (Альваро, 63), Дьедиу (Мора, 78), Молина.

Предупреждения: Дьедиу (48), Кала (70), Моран (74). | http://soccernews.ru

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10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
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