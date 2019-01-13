"Хетафе" переиграл "Вильярреал" и ворвался в еврокубковую зону

В рамках 19-го тура испанской Примеры "Вильярреал" уступил "Хетафе". "Желтая субмарина" продолжает находиться в зоне вылета, а вот "городские" благодаря победе поднялись на 6-ю строчку в турнирной таблице.

"Вильярреал" - "Хетафе" 1:2

Голы: Молина, 52 - 0:1, Кабрера (аг), 75 - 1:1, Анхель, 89 - 1:2

"Вильярреал": Асенхо, Фунес Мори, Коста, Марио Гаспар, Руис, Иборра (Бакка, 70), Касерес, Форнальс, Чуквуэзе (Токо-Экамби, 57), Касорла, Морено.

"Хетафе": Сория, Даконам, Антунеш, Фулькье (Бруно Гонсалес, 73), Кабрера, Портильо, Максимович, Арамбарри, Кристофоро (Сайс, 70), Мата, Молина (Анхель, 86).

Предупреждения: Фулькье (13), Альваро Гонсалес (29), Арамбарри (30), Морено (36), Коста (39), Токо-Экамби (85), Фунес Мори (89), Анхель (90).

Читайте также: "Алавес" сыграл вничью с "Жироной" и предоставил "Реалу" шанс обогнать себя. | http://soccernews.ru