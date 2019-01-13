"Хетафе" переиграл "Вильярреал" и ворвался в еврокубковую зону
В рамках 19-го тура испанской Примеры "Вильярреал" уступил "Хетафе". "Желтая субмарина" продолжает находиться в зоне вылета, а вот "городские" благодаря победе поднялись на 6-ю строчку в турнирной таблице.
"Вильярреал" - "Хетафе" 1:2
Голы: Молина, 52 - 0:1, Кабрера (аг), 75 - 1:1, Анхель, 89 - 1:2
"Вильярреал": Асенхо, Фунес Мори, Коста, Марио Гаспар, Руис, Иборра (Бакка, 70), Касерес, Форнальс, Чуквуэзе (Токо-Экамби, 57), Касорла, Морено.
"Хетафе": Сория, Даконам, Антунеш, Фулькье (Бруно Гонсалес, 73), Кабрера, Портильо, Максимович, Арамбарри, Кристофоро (Сайс, 70), Мата, Молина (Анхель, 86).
Предупреждения: Фулькье (13), Альваро Гонсалес (29), Арамбарри (30), Морено (36), Коста (39), Токо-Экамби (85), Фунес Мори (89), Анхель (90).
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|40
|2
|Атлетико Мадрид
|18
|35
|3
|Севилья
|18
|33
|4
|Алавес
|19
|32
|5
|Реал Мадрид
|18
|30
|6
|Хетафе
|19
|28
|7
|Бетис
|18
|26
|8
|Жирона
|19
|24
|9
|Эспаньол
|18
|24
|10
|Валенсия
|19
|23
|11
|Леванте
|18
|23
|12
|Реал Сосьедад
|18
|22
|13
|Эйбар
|18
|22
|14
|Леганес
|19
|22
|15
|Реал Вальядолид
|19
|22
|16
|Сельта Виго
|19
|21
|17
|Атлетик Бильбао
|18
|19
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
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