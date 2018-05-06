"Хетафе" победил "Лас-Пальмас" и ворвался в зону Лиги Европы

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Хетафе" на выезде переиграл "Лас-Пальмас" благодаря голу Анхеля Родригеса. Эта победа позволила "Хетафе" подняться на седьмое место в зону Лиги Европы. "Лас-Пальмас" остался на 19-й позиции.

"Лас-Пальмас" – "Хетафе" - 0:1 (0:0)

Гол: Анхель, 88 - 0:1

"Лас-Пальмас": Чичисола, Химо Наварро, Агиррегарай, Маседо, Гальвес, Начо Хиль (Самперио, 71), Халилович, Аквилани (Кастельяно, 61), Этебо, Кальери, Эзекиэл (Экспосито, 61).

"Хетафе": Гуаита, Дьедиу (Ндокит, 78), Антунеш, Даконам, Портильо, Сибасаки, Альба (Рубил, 62), Барри, Редондо, Реми (Молина, 63), Анхель

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