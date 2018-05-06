"Хетафе" победил "Лас-Пальмас" и ворвался в зону Лиги Европы
В матче 36-го тура чемпионата Испании "Хетафе" на выезде переиграл "Лас-Пальмас" благодаря голу Анхеля Родригеса. Эта победа позволила "Хетафе" подняться на седьмое место в зону Лиги Европы. "Лас-Пальмас" остался на 19-й позиции.
"Лас-Пальмас" – "Хетафе" - 0:1 (0:0)
Гол: Анхель, 88 - 0:1
"Лас-Пальмас": Чичисола, Химо Наварро, Агиррегарай, Маседо, Гальвес, Начо Хиль (Самперио, 71), Халилович, Аквилани (Кастельяно, 61), Этебо, Кальери, Эзекиэл (Экспосито, 61).
"Хетафе": Гуаита, Дьедиу (Ндокит, 78), Антунеш, Даконам, Портильо, Сибасаки, Альба (Рубил, 62), Барри, Редондо, Реми (Молина, 63), Анхель
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|75
|3
|Реал Мадрид
|34
|71
|4
|Валенсия
|36
|67
|5
|Бетис
|36
|59
|6
|Вильярреал
|35
|57
|7
|Хетафе
|36
|52
|8
|Севилья
|35
|51
|9
|Жирона
|36
|48
|10
|Эйбар
|36
|47
|11
|Реал Сосьедад
|36
|46
|12
|Сельта Виго
|36
|46
|13
|Алавес
|36
|44
|14
|Атлетик Бильбао
|36
|43
|15
|Эспаньол
|36
|43
|16
|Леганес
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|36
|29
|19
|Лас Пальмас
|36
|22
|20
|Малага
|36
|20