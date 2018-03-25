"Хетафе" подпишет вратаря "Эвертона"

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"Хетафе" подпишет вратаря "Эвертона"

Вратарь "Эвертона" Хоэль Роблес продолжит карьеру в "Хетафе", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, "городские" договорились о подписании 27-летнего стража ворот следующим летом, когда он станет свободным агентом.

Роблес станет заменой для Висенте Гуаиты, который покинет "Хетафе" по окончании сезона в виду истечения срока контракта.

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