"Хетафе" поменял название на ФК "Вера"

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"Хетафе" поменял название на ФК "Вера"

Клуб чемпионата Испании "Хетафе" решил сменить название. Теперь команда носит название "Fe CF", что можно перевести как ФК "Вера". Об этом информирует пресс-служба клуба.

По данным источника, кампания по смене названия связана с пандемией коронавируса. Клуб хочет вдохнуть надежду в болельщиков команды в непростой момент.

"Фе" 17 октября встретится с "Барселоной" в рамках Ла Лиги. 

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