"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

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"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес""Хетафе" - "Атлетико"

Стадион: "Колисео Алфонсо Перес"

Начало матча:19:30

Арбитр: Альберола Рохас

В чемпионате Испании интрига уже давно умерла, "Барселона" стала чемпионом, "Атлетико", "Валенсия" и "Реал" вышли в Лигу чемпионов, известны также неудачники, покинувшие элитный дивизион.  Осталось только определить тех, кто попадёт в Лигу Европы. "Бетис" уже обеспечил себе участие в еврокубках, на остальные две путевки три претендента. "Вильярреалу" достаточно выиграть у вылетевшего "Депортиво", чтобы присоединиться к "Бетису", другой же севильский клуб будет вести заочную борьбу с "Хетафе".

В предпоследнем туре нас ждет севильское дерби, в котором "Бетис" не намерен дарить очки своему принципиальному сопернику и сделает все, чтобы победить. У "Хетафе" не менее сложный соперник – мадридский "Атлетико". В последнем туре "Севилья" встретится с "Алавесом", а  "Хетафе" сыграет с худшей командой чемпионата "Малагой", поэтому клуб из пригорода Мадрида еще сохраняет шансы на седьмое место. Последний раз в Лиге Европы "Хетафе" выступал в 2011 году, но тогда не сумел выйти из группы, а вот в 2008 испанцы едва не вышли в полуфинал Кубка УЕФА. "Бавария" обыграла их только благодаря гостевым голам.

"Атлетико" завершает этот сезон, команда Симеоне давно потеряла мотивацию, играет с перепадами, чередуя победы, ничьи и поражения. "Матрасники" могут потерять свою вторую позицию, пропустив вперед "Реал", хотя и другой мадридский клуб сейчас совсем не думает о чемпионате страны. Перед "Реалом" стоит цель выиграть Лигу чемпионов. У "Атлетико" же как таковых целей нет, поэтому они вполне могут подарить очки "Хетафе", которому победа нужнее.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 25 игр: 15 побед у "Атлетико", 4 – у "Хетафе", 6 ничьих.

Матч первого круга завершился победой "Атлетико" со счетом 2:0.

В чемпионате Испании "Хетафе" не может забить в ворота "Атлетико" с 6 ноября 2011 года (10 матчей).

Ориентировочные составы:

"Хетафе": Гуаита, Молинеро, Даконам, Гонсалес, Антунеш, Портильо, Мора, Фажр, Ндиайе, Молина, Родригес.

"Атлетико": Облак, Врсалько, Годин, Хименес, Эрнандес, Корреа, Габи, Сауль, Коке, Коста, Гризманн.

Прогноз на матч "Хетафе" – "Атлетико":

У "Атлетико" на концовку сезона целей нет, поэтому "матрасники" вполне могут подарить очки "Хетафе", которому победа нужнее.

Букмекеры предлагают на победу "Атлетико" коэффициент 2.70, на "Хетафе" – 2.80, на ничью – 3.0.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 36 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Атлетик Бильбао 37 43
16 Леванте 36 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
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