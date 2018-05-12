"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"
"Хетафе" - "Атлетико"
Стадион: "Колисео Алфонсо Перес"
Начало матча:19:30
Арбитр: Альберола Рохас
В чемпионате Испании интрига уже давно умерла, "Барселона" стала чемпионом, "Атлетико", "Валенсия" и "Реал" вышли в Лигу чемпионов, известны также неудачники, покинувшие элитный дивизион. Осталось только определить тех, кто попадёт в Лигу Европы. "Бетис" уже обеспечил себе участие в еврокубках, на остальные две путевки три претендента. "Вильярреалу" достаточно выиграть у вылетевшего "Депортиво", чтобы присоединиться к "Бетису", другой же севильский клуб будет вести заочную борьбу с "Хетафе".
В предпоследнем туре нас ждет севильское дерби, в котором "Бетис" не намерен дарить очки своему принципиальному сопернику и сделает все, чтобы победить. У "Хетафе" не менее сложный соперник – мадридский "Атлетико". В последнем туре "Севилья" встретится с "Алавесом", а "Хетафе" сыграет с худшей командой чемпионата "Малагой", поэтому клуб из пригорода Мадрида еще сохраняет шансы на седьмое место. Последний раз в Лиге Европы "Хетафе" выступал в 2011 году, но тогда не сумел выйти из группы, а вот в 2008 испанцы едва не вышли в полуфинал Кубка УЕФА. "Бавария" обыграла их только благодаря гостевым голам.
"Атлетико" завершает этот сезон, команда Симеоне давно потеряла мотивацию, играет с перепадами, чередуя победы, ничьи и поражения. "Матрасники" могут потерять свою вторую позицию, пропустив вперед "Реал", хотя и другой мадридский клуб сейчас совсем не думает о чемпионате страны. Перед "Реалом" стоит цель выиграть Лигу чемпионов. У "Атлетико" же как таковых целей нет, поэтому они вполне могут подарить очки "Хетафе", которому победа нужнее.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 25 игр: 15 побед у "Атлетико", 4 – у "Хетафе", 6 ничьих.
Матч первого круга завершился победой "Атлетико" со счетом 2:0.
В чемпионате Испании "Хетафе" не может забить в ворота "Атлетико" с 6 ноября 2011 года (10 матчей).
Ориентировочные составы:
"Хетафе": Гуаита, Молинеро, Даконам, Гонсалес, Антунеш, Портильо, Мора, Фажр, Ндиайе, Молина, Родригес.
"Атлетико": Облак, Врсалько, Годин, Хименес, Эрнандес, Корреа, Габи, Сауль, Коке, Коста, Гризманн.
Прогноз на матч "Хетафе" – "Атлетико":
У "Атлетико" на концовку сезона целей нет, поэтому "матрасники" вполне могут подарить очки "Хетафе", которому победа нужнее.
Букмекеры предлагают на победу "Атлетико" коэффициент 2.70, на "Хетафе" – 2.80, на ничью – 3.0.
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|90
|2
|Атлетико Мадрид
|37
|78
|3
|Реал Мадрид
|37
|75
|4
|Валенсия
|37
|70
|5
|Вильярреал
|37
|60
|6
|Бетис
|37
|60
|7
|Севилья
|37
|55
|8
|Хетафе
|37
|52
|9
|Эйбар
|37
|50
|10
|Реал Сосьедад
|37
|49
|11
|Жирона
|37
|48
|12
|Алавес
|37
|47
|13
|Эспаньол
|37
|46
|14
|Сельта Виго
|37
|46
|15
|Атлетик Бильбао
|37
|43
|16
|Леванте
|36
|43
|17
|Леганес
|37
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|37
|29
|19
|Лас Пальмас
|37
|22
|20
|Малага
|37
|20