"Хетафе" проиграл "Кадису"
Фото твиттер Ла Лиги
В рамках 30-го тура испанской Примеры "Хетафе" на своём поле потерпел поражение от "Кадиса" со счётом 0:1.
Победу гостям принёс автогол Давида Тимора в середине второго тайма.
"Хетафе" – "Кадис" - 0:1
Гол: 0:1 – 64, автогол Тимор.
"Хетафе": Сория, Джене, Оливера (Miranda, 84), Ньом (Суарес, 70), Кукурелья, Арамбарри, Тимор, Аленья, Максимович (Портильо, 70), Кубо (Анхель Родригес, 51), Мата.
"Кадис": Ледесма, Эспино, Кала, Фали Хименес (Маркос Мауро, 73), Карселен, Йонссон, Хосе Мари, Сальви Санчес (Малбашич, 72), Переа (Искьердо, 60), Собрино (Лосано, 83), Негредо (Алехо, 60).
Не пропустите: Рамос впервые пропустит Эль Класико в Ла Лиге. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
"Ювентус" подпишет норвежского таланта
-
"Бавария" - первая команда, гарантировавшая себе участие в следующей Лиге Чемпионов
-
"Атлетик" не сумел одолеть "Алавес"
-
"Ливерпуль" добыл волевую победу над "Астон Виллой"
-
"Ювентус" готов продать 8 футболистов
-
"Унион" отобрал очки у "Баварии" и другие результаты 28-го тура Бундеслиги
-
"Уфа" разгромила "Ахмат" в дебютном матче тренера Стукалова
-
Тренер "Фиорентины" высказался об игровых качествах Кокорина
-
"Специя" вырвала победу над "Кротоне" благодаря двум голам в концовке
-
Марио Фернандес назвал свою команду мечты
-
Хабиб поддержал "Реал" перед Эль Класико
-
Стукалов объяснил своё решение возглавить "Уфу"
-
"Хетафе" проиграл "Кадису"
-
Глушаков получил травму связок колена
-
"Манчестер Сити" потерпел поражение от "Лидса"
-
Пике сможет сыграть с "Реалом" благодаря уколу в колено
-
Глушаков принёс "Химкам" домашнюю победу над "Тамбовом"
-
"Вулверхэмптон" планирует усилиться очередным португальцем
-
"Спартак" опроверг интерес к бразильцу Вейге
-
Дортмундская "Боруссия" может переманить защитника "Баварии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14