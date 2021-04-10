"Хетафе" проиграл "Кадису"

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В рамках 30-го тура испанской Примеры "Хетафе" на своём поле потерпел поражение от "Кадиса" со счётом 0:1.

Победу гостям принёс автогол Давида Тимора в середине второго тайма.

"Хетафе" – "Кадис" - 0:1

Гол: 0:1 – 64, автогол Тимор.

"Хетафе": Сория, Джене, Оливера (Miranda, 84), Ньом (Суарес, 70), Кукурелья, Арамбарри, Тимор, Аленья, Максимович (Портильо, 70), Кубо (Анхель Родригес, 51), Мата.

"Кадис": Ледесма, Эспино, Кала, Фали Хименес (Маркос Мауро, 73), Карселен, Йонссон, Хосе Мари, Сальви Санчес (Малбашич, 72), Переа (Искьердо, 60), Собрино (Лосано, 83), Негредо (Алехо, 60).

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