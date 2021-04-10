"Хетафе" проиграл "Кадису"

Теги хетафекадис

"Хетафе" проиграл "Кадису"

Фото твиттер Ла Лиги

В рамках 30-го тура испанской Примеры "Хетафе" на своём поле потерпел поражение от "Кадиса" со счётом 0:1.

Победу гостям принёс автогол Давида Тимора в середине второго тайма.

"Хетафе" – "Кадис" - 0:1

Гол: 0:1 – 64, автогол Тимор.

"Хетафе": Сория, Джене, Оливера (Miranda, 84), Ньом (Суарес, 70), Кукурелья, Арамбарри, Тимор, Аленья, Максимович (Портильо, 70), Кубо (Анхель Родригес, 51), Мата.

"Кадис": Ледесма, Эспино, Кала, Фали Хименес (Маркос Мауро, 73), Карселен, Йонссон, Хосе Мари, Сальви Санчес (Малбашич, 72), Переа (Искьердо, 60), Собрино (Лосано, 83), Негредо (Алехо, 60).

Не пропустите: Рамос впервые пропустит Эль Класико в Ла Лиге. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" добыл волевую победу над "Астон Виллой"

"Ливерпуль" добыл волевую победу над "Астон Виллой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов