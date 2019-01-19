"Хетафе" разгромил "Алавес" и практически догнал его по очкам

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"Хетафе" разгромил "Алавес" и практически догнал его по очкам

В рамках 20-го тура испанской Примеры "Хетафе" разобрался с "Алавесом". Клубы занимают соседние позиции в клубе. "Городские" с 31 очком идут на 6-м, а "славные" на 5-м (32 очка).

"Хетафе" - "Алавес" 4:0

Голы: Мата (пен), 33 - 1:0, Молина, 46 - 2:0, Молина, 55 - 3:0, Мата, 88 - 4:0

"Хетафе": Сория, Бруно Гонсалес, Даконам, Кабрера, Антунеш (Дуро, 81), Портильо (Сайс, 86), Максимович, Кристофоро, Суарес, Молина (Анхель, 76), Мата.

"Алавес": Пачеко, Химо Наварро, Дуарте, Агиррегабириа, Марипан, Ману Гарсия (Вакасо, 65), Пина, Бурги, Бастон, Кальери (Гвидетти, 73), Собрино (Твумаси, 73).

Предупреждения: Химо Наварро (40), Пина (62), Дуарте (77), Вакасо (78).  

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