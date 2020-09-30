"Хетафе" разгромил "Бетис" и вышел на 1-е место в Ла Лиге

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"Хетафе" разгромил "Бетис" и вышел на 1-е место в Ла Лиге

В матче 4-го тура чемпионата Испании "Хетафе" на своем поле разгромил севильский "Бетис" со счетом 3:0. Победу команде принесли дубль Анхеля Родригеса и гол Марка Кукурельи.

Благодаря победе "Хетафе" поднялся на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Бетис" опустился на третью позицию.

"Хетафе" Хетафе - "Бетис" Севилья - 3:0 (3:0)
Голы: Анхель Родригес, 13 - 1:0, Кукурелья, 39 - 2:0, Анхель Родригес, 42 - 3:0

"Хетафе": Сория, Джене, Суарес (Кабако, 73), Эчейта, Ньом (Портильо, 86), Арамбарри (Палаверса, 86), Кукурелья, Максимович, Оливера, Анхель Родригес (Тимор, 73), Эрнандес (Мата, 62).

"Бетис": Роблес, Манди, Сидней, Бартра, Морено, Вильям Карвалью (Акуоку, 61), Родригес (Иглесиас, 46), Фекир (Тельо, 72), Каналес, Хуанми (Руибаль, 61), Санабрия (Морон, 72).

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