"Хетафе" разгромил "Кадис" в матче Ла Лиги

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"Хетафе" разгромил "Кадис" в матче Ла ЛигиФото: твиттер "Хетафе"

В рамках 14-го тура испанской Ла Лиги "Хетафе" уверенно разобрался с "Кадисом".

Благодаря победе "Хетафе" поднялся с 20-го на 19-е место. "Кадис" остается 16-м.

"Хетафе" - "Кадис" 4:0

Голы: Оливера, 7 - 1:0, Куэнка, 60 - 2:0, Унал, 81 - 3:0, Мата, 90 - 4:0

"Хетафе": Сория, Суарес, Митрович (Кабако, 82), Джене, Куэнка, Оливера, Максимович (Флорентину, 65), Арамбарри, Аленья (Витоло, 82), Сандро Рамирес (Мата, 61), Унал (Поведа, 82).

"Кадис": Ледесма, Карселен (Фали Хименес, 46), Кала, Ароян, Эспино, Сальви Санчес (Чапела, 46), Алекс Фернандес, Аларкон (Хименес, 56), Негредо, Собрино (Бастида, 64), Переа (Лосано, 64).   

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