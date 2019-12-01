"Хетафе" разгромил "Леванте" в матче 15-го тура чемпионата Испании

Теги хетафелеванте

"Хетафе" разгромил "Леванте" в матче 15-го тура чемпионата Испании

"Хетафе" разгромил "Леванте" в матче 15-го тура чемпионата Испании.

"Хетафе" - "Леванте" - 4:0 (0:0)

Голы: Кабрера, 54 - 1:0, Хорхе Молина, 60 (с пенальти) - 2:0, Анхель, 67 - 3:0, Тимор, 78 - 4:0.

"Хетафе": Сория, Эчейта, Кабрера, Ньом (Кенеди, 73), Суарес, Кукурелья, Тимор, Максимович, Анхель, Хорхе Молина (Дуро, 79), Хасон (Портильо, 84).

"Леванте": Фернандес, Дуарте, Клерк, Везу, Мирамон, Рочина (Рохер, 68), Вукчевич (Пабло Мартинес, 82), Радойя, Барди, Моралес, Майораль (Леон, 68).

Подопечные Пепе Бордаласа поднялись на 7 место в турнирной таблице Примеры. 

А еще: "Атлетик" обыграл "Гранаду" и вошел в топ-5 Примеры| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 1 декабря

Главные новости дня: 1 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 14 31
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 14 31
3 Севилья Севилья 15 30
4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 15 26
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 15 26
6 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 15 25
7 Хетафе Хетафе 15 24
8 Валенсия Валенсия 15 23
9 Осасуна Осасуна 15 22
10 Гранада Гранада 15 21
11 Леванте Леванте 15 20
12 Бетис Бетис 15 19
13 Вильярреал Вильярреал 15 18
14 Алавес Алавес 15 18
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 15 18
16 Эйбар Эйбар 15 15
17 Мальорка Мальорка 15 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 15 13
19 Эспаньол Эспаньол 15 9
20 Леганес Леганес 15 6
Полная таблица

топ-5 тегов