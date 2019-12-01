"Хетафе" разгромил "Леванте" в матче 15-го тура чемпионата Испании
"Хетафе" разгромил "Леванте" в матче 15-го тура чемпионата Испании.
"Хетафе" - "Леванте" - 4:0 (0:0)
Голы: Кабрера, 54 - 1:0, Хорхе Молина, 60 (с пенальти) - 2:0, Анхель, 67 - 3:0, Тимор, 78 - 4:0.
"Хетафе": Сория, Эчейта, Кабрера, Ньом (Кенеди, 73), Суарес, Кукурелья, Тимор, Максимович, Анхель, Хорхе Молина (Дуро, 79), Хасон (Портильо, 84).
"Леванте": Фернандес, Дуарте, Клерк, Везу, Мирамон, Рочина (Рохер, 68), Вукчевич (Пабло Мартинес, 82), Радойя, Барди, Моралес, Майораль (Леон, 68).
Подопечные Пепе Бордаласа поднялись на 7 место в турнирной таблице Примеры.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|31
|2
|Реал Мадрид
|14
|31
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|15
|25
|7
|Хетафе
|15
|24
|8
|Валенсия
|15
|23
|9
|Осасуна
|15
|22
|10
|Гранада
|15
|21
|11
|Леванте
|15
|20
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|15
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|15
|9
|20
|Леганес
|15
|6