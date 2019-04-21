"Хетафе" разгромил "Севилью" и ворвался в зону Лиги Чемпионов (видео голов)

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"Хетафе" разгромил "Севилью" и ворвался в зону Лиги Чемпионов (видео голов)

В рамках 33-го тура испанской Примеры "Хетафе" уверенно разобрался с "Севильей".

Таким образом, "Хетафе" сместил "Севилью" с четвертого места и занял ее место в зоне Лиги Чемпионов.

"Хетафе" - "Севилья" 3:0

Голы: Мата (пен), 35 - 1:0, Молина (пен), 45 - 2:0, Молина, 53 - 3:0

"Хетафе": Сория, Даконам, Микел, Бруно Гонсалес, Кабрера, Арамбарри, Максимович, Сибасаки (Портильо, 61), Молина (Фламини, 77), Дуро, Мата (Анхель, 85).

"Севилья": Вацлик, Меркадо, Эскудеро, Гомес, Кьер, Навас, Банега (Промес, 46), Амаду (Меса, 67), Васкес, Бен-Йеддер, Мунир (Рог, 69).

Предупреждения: Амаду (23), Банега (30), Меркадо (32), Эскудеро (33), Васкес (33), Мата (38), Бруно Гонсалес (50), Кабрера (51).

Удаления: Эскудеро (45), Даконам (74).

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