"Хетафе" разгромил "Севилью" и ворвался в зону Лиги Чемпионов (видео голов)
В рамках 33-го тура испанской Примеры "Хетафе" уверенно разобрался с "Севильей".
Таким образом, "Хетафе" сместил "Севилью" с четвертого места и занял ее место в зоне Лиги Чемпионов.
"Хетафе" - "Севилья" 3:0
Голы: Мата (пен), 35 - 1:0, Молина (пен), 45 - 2:0, Молина, 53 - 3:0
"Хетафе": Сория, Даконам, Микел, Бруно Гонсалес, Кабрера, Арамбарри, Максимович, Сибасаки (Портильо, 61), Молина (Фламини, 77), Дуро, Мата (Анхель, 85).
"Севилья": Вацлик, Меркадо, Эскудеро, Гомес, Кьер, Навас, Банега (Промес, 46), Амаду (Меса, 67), Васкес, Бен-Йеддер, Мунир (Рог, 69).
Предупреждения: Амаду (23), Банега (30), Меркадо (32), Эскудеро (33), Васкес (33), Мата (38), Бруно Гонсалес (50), Кабрера (51).
Удаления: Эскудеро (45), Даконам (74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|77
|2
|Атлетико Мадрид
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Севилья
|33
|52
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Эспаньол
|33
|42
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|32
|41
|13
|Эйбар
|33
|40
|14
|Сельта Виго
|33
|35
|15
|Жирона
|33
|34
|16
|Леванте
|33
|34
|17
|Вильярреал
|32
|33
|18
|Реал Вальядолид
|33
|32
|19
|Райо Вальекано
|33
|28
|20
|Уэска
|33
|26