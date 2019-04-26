"Хетафе" – "Реал" - 0:0, "Реал Сосьедад" – "Вильярреал" - 0:1 (видеообзоры матчей)

Теги хетафереал мадридреал сосьедадвильярреал

"Хетафе" – "Реал" - 0:0, "Реал Сосьедад" – "Вильярреал" - 0:1 (видеообзоры матчей)

Вашему вниманию представляются видеообзоры двух матчей 34-го тура испанской Примеры.

"Хетафе" - "Реал" - 0: 0 

"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" - 0: 1

Не пропустите:  "Хетафе" приняли очки у "Реала" и вернулись в зону Лиги Чемпионов . | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" теряет Жиго

"Спартак" теряет Жиго

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 34 80
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 34 71
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 34 65
4 Хетафе Хетафе 34 55
5 Севилья Севилья 34 55
6 Валенсия Валенсия 34 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 34 49
8 Алавес Алавес 34 46
9 Эспаньол Эспаньол 34 43
10 Бетис Бетис 34 43
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 34 41
12 Леганес Леганес 34 41
13 Эйбар Эйбар 34 40
14 Вильярреал Вильярреал 34 39
15 Леванте Леванте 34 37
16 Сельта Виго Сельта Виго 34 36
17 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 34 35
18 Жирона Жирона 34 34
19 Уэска Уэска 34 29
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 34 28
Полная таблица

топ-5 тегов