"Хетафе" - "Реал" - 1:2 (обзор)
Смотрите видеообзор матча 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский "Реал" одержал выездную победу над "Хетафе".
Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Марсело: "Мы знаем, чего ждать от Роналду"
-
В Санкт-Петербург спустя полгода: "Арсенал" едет в гости к "Зениту"
-
Хамес может продолжить карьеру в MLS
-
Рейтинг лучших креативщиков старта сезона в Премьер-Лиге
-
Неожиданно высокая планка: "Бетис" принимает "Валенсию"
-
День дерби: "Интер" сразится с "Миланом"
-
"Локомотив" отправляется в гости к "Уфе" за тремя очками
-
Остался только один клуб из европейских топ-5 лиг, не потерявший очки в этом сезоне
-
Ходжсон разрешил игрокам "Кристал Пэлас" выпить после победы над "Челси"
-
Дзаккерони возглавит сборную ОАЭ
-
Калинич не сыграет с "Интером"
-
Торрес провёл 300-й матч за "Атлетико"
-
Венгер недоволен судейством в матче с "Уотфордом"
-
Аллегри: "Тревожный звонок раздавался для нас в предыдущих матчах"
-
Гончаренко: "Матч с "Краснодаром" был равным"
-
Конте: "Это был очень трудный день для нас"
-
"Лацио" прервал уникальную серию "Ювентуса"
-
"Карабюкспор" – "Кайсериспор" - 1:0, "Антальяспор" – "Гёзтепе" - 1:3 (обзоры)
-
"Истанбул" – "Аланьяспор" - 2:1, "Коньяспор" – "Галатасарай" - 0:2 (обзоры)
-
"Галатасарай" победил "Коньяспор" и другие результаты 8-го тура чемпионата Турции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|8
|22
|2
|Реал Мадрид
|8
|17
|3
|Атлетико Мадрид
|8
|16
|4
|Севилья
|8
|16
|5
|Валенсия
|7
|15
|6
|Бетис
|7
|13
|7
|Реал Сосьедад
|8
|13
|8
|Леганес
|7
|11
|9
|Атлетик Бильбао
|8
|11
|10
|Вильярреал
|7
|10
|11
|Леванте
|8
|10
|12
|Эспаньол
|8
|9
|13
|Сельта Виго
|7
|8
|14
|Хетафе
|8
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|7
|7
|16
|Жирона
|7
|6
|17
|Лас Пальмас
|7
|6
|18
|Эйбар
|7
|6
|19
|Алавес
|8
|3
|20
|Малага
|7
|1