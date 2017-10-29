"Хетафе" - "Реал Сосьедад" - 2:1 (обзор)

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"Хетафе" - "Реал Сосьедад" - 2:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Хетафе" дома обыграл "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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1 Барселона 10 28
2 Валенсия 10 24
3 Реал Мадрид 10 20
4 Атлетико Мадрид 10 20
5 Севилья 10 19
6 Вильярреал 10 17
7 Леганес 10 17
8 Бетис 9 16
9 Реал Сосьедад 10 14
10 Хетафе 10 12
11 Леванте 10 12
12 Жирона 10 12
13 Сельта Виго 10 11
14 Атлетик Бильбао 10 11
15 Эспаньол 9 10
16 Депортиво Ла-Корунья 9 8
17 Эйбар 10 8
18 Лас Пальмас 9 6
19 Малага 10 4
20 Алавес 10 3
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