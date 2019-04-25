"Хетафе" - "Реал": видеотрансляция матча 34-го тура Примеры

В рамках 34-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" в гостях сразится с "Хетафе".

Команды являются соседями по турнирной таблице: "сливочные" находятся на третьем месте, а "городские" - на четвёртом. Их разделяют 10 очков, но это в какой-то степени является преимуществом для хозяев поля, которые ведут борьбу за путёвку в Лигу Чемпионов. Дело в том, что команда Зинедина Зидана по сути ни на что не претендует и вряд ли будет рвать жилы за победу. Ждём очередную сенсацию?

Матч пройдёт сегодня на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес". Начало - в 22:30 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.

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