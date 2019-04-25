"Хетафе" - "Реал": видеотрансляция матча 34-го тура Примеры
В рамках 34-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" в гостях сразится с "Хетафе".
Команды являются соседями по турнирной таблице: "сливочные" находятся на третьем месте, а "городские" - на четвёртом. Их разделяют 10 очков, но это в какой-то степени является преимуществом для хозяев поля, которые ведут борьбу за путёвку в Лигу Чемпионов. Дело в том, что команда Зинедина Зидана по сути ни на что не претендует и вряд ли будет рвать жилы за победу. Ждём очередную сенсацию?
Матч пройдёт сегодня на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес". Начало - в 22:30 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико Мадрид
|34
|71
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Валенсия
|34
|52
|6
|Севилья
|33
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|34
|49
|8
|Алавес
|34
|46
|9
|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|34
|43
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|34
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Сельта Виго
|34
|36
|15
|Вильярреал
|33
|36
|16
|Реал Вальядолид
|34
|35
|17
|Жирона
|34
|34
|18
|Леванте
|33
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|33
|28