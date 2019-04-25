"Хетафе" - "Реал": видеотрансляция матча 34-го тура Примеры

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"Хетафе" - "Реал": видеотрансляция матча 34-го тура Примеры

В рамках 34-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" в гостях сразится с "Хетафе".

Команды являются соседями по турнирной таблице: "сливочные" находятся на третьем месте, а "городские" - на четвёртом. Их разделяют 10 очков, но это в какой-то степени является преимуществом для хозяев поля, которые ведут борьбу за путёвку в Лигу Чемпионов. Дело в том, что команда Зинедина Зидана по сути ни на что не претендует и вряд ли будет рвать жилы за победу. Ждём очередную сенсацию?

Матч пройдёт сегодня на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес". Начало - в 22:30 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.   

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3 Реал Мадрид Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе Хетафе 33 54
5 Валенсия Валенсия 34 52
6 Севилья Севилья 33 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 34 49
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10 Эспаньол Эспаньол 34 43
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 33 41
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14 Сельта Виго Сельта Виго 34 36
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