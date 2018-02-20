"Хетафе" - "Сельта" - 3:0 (обзор)

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"Хетафе" - "Сельта" - 3:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Хетафе" и "Сельтой".

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Команда М О
1 Барселона 24 62
2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Валенсия 24 46
4 Реал Мадрид 23 45
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Эйбар 24 35
8 Жирона 24 34
9 Бетис 24 33
10 Сельта Виго 23 32
11 Хетафе 23 30
12 Реал Сосьедад 24 29
13 Леганес 23 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Алавес 24 28
16 Эспаньол 24 27
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 24 18
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20 Малага 24 13
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