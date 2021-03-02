"Хетафе" смял "Валенсию", "Реал" оступился дома, а "Атлетико" не думает останавливаться: все результаты 25-го тура Ла Лиги

Подошел к концу 25-й тур испанской Ла Лиги. Как и в прошлом туре, команды не смогли порадовать болельщиков большим количеством забитых мячей. В среднем за 10 матчей было забито только 2 гола. "Барселона" оправилась от неудач и смогла на выезде обыграть "Севилью" 2:0. "Атлетико" не позволил приблизится к себе, оказавшись сильнее "Вильрреала". "Валенсия" неожиданно крупно уступила "Хетафе" 0:3. А мадридский "Реал" только в концовке смог спасти ничью в матче против "Реал Сосьедад". Итог встречи 1:1. Представляем все результаты 25-го тура Ла Лиги.

Результаты матчей:



"Леванте" - "Атлетик" - 1:1

"Эйбар" - "Уэска" - 1:1

"Севилья" - "Барселона" - 0:2

"Алавес" - "Осасуна" - 0:1

"Хетафе" - "Валенсия" - 3:0

"Сельта" - "Вальядолид" - 1:1

"Кадис" - "Бетис" - 0:1

"Гранада" - "Эльче" - 2:1

"Вильярреал" - "Атлетико" - 0:2

"Реал" - "Реал Сосьедад" - 1:1

Турнирная таблица: "Атлетико" (58), "Барселона" (53), "Реал" (53), "Севилья" (48), "Реал Сосьедад" (42), "Бетис" (39), "Вильярреал" (37), "Гранада" (33), "Леванте" (32), "Атлетик" (30), "Сельта" (30), "Осасуна" (28), "Хетафе" (27), "Валенсия" (27), "Кадис" (25), "Эйбар" (22), "Вальядолид" (22), "Алавес" (22), "Эльче" (21), "Уэска" (20).