"Хетафе" смял "Валенсию", "Реал" оступился дома, а "Атлетико" не думает останавливаться: все результаты 25-го тура Ла Лиги

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"Хетафе" смял "Валенсию", "Реал" оступился дома, а "Атлетико" не думает останавливаться: все результаты 25-го тура Ла ЛигиПодошел к концу 25-й тур испанской Ла Лиги. Как и в прошлом туре, команды не смогли порадовать болельщиков большим количеством забитых мячей. В среднем за 10 матчей было забито только 2 гола. "Барселона" оправилась от неудач и смогла на выезде обыграть "Севилью" 2:0"Атлетико" не позволил приблизится к себе, оказавшись сильнее "Вильрреала". "Валенсия" неожиданно крупно уступила "Хетафе" 0:3. А мадридский "Реал" только в концовке смог спасти ничью в матче против "Реал Сосьедад". Итог встречи 1:1. Представляем все результаты 25-го тура Ла Лиги.

Результаты матчей:

"Леванте" - "Атлетик" - 1:1
"Эйбар" - "Уэска" - 1:1
"Севилья" - "Барселона" - 0:2
"Алавес" - "Осасуна" - 0:1
"Хетафе" - "Валенсия" - 3:0
"Сельта" - "Вальядолид" - 1:1
"Кадис" - "Бетис" - 0:1
"Гранада" - "Эльче" - 2:1
"Вильярреал" - "Атлетико" - 0:2
"Реал" - "Реал Сосьедад" - 1:1

Турнирная таблица: "Атлетико" (58), "Барселона" (53), "Реал" (53), "Севилья" (48), "Реал Сосьедад" (42), "Бетис" (39), "Вильярреал" (37), "Гранада" (33), "Леванте" (32), "Атлетик" (30), "Сельта" (30), "Осасуна" (28), "Хетафе" (27), "Валенсия" (27), "Кадис" (25), "Эйбар" (22), "Вальядолид" (22), "Алавес" (22), "Эльче" (21), "Уэска" (20).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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