"Хетафе" согласовал с "Челси" аренду полузащитника лондонцев Кенеди

"Хетафе" арендует хавбека "Челси" Кенеди. Клубы уже согласовали условия контракта. Об этом сообщает AS.

По данным источника, футболист будет выступать в испанском клубе на протяжении сезона-2019/20.

Кенеди играл в "Челси" с 2016 года. В минувшем сезоне он выступал в аренде в "Ньюкасле". В клубе он провел 28 матчей, отметившись 1 голом и 1 ассистом.

Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до лета 2020 года.

А еще: "Манчестер Сити" разгромил "Брайтон", "Челси" упустил победу над "Шеффилдом"| http://soccernews.ru