"Хетафе" согласовал с "Челси" аренду полузащитника лондонцев Кенеди

Теги хетафечелсикенедитрансферы

"Хетафе" согласовал с "Челси" аренду полузащитника лондонцев Кенеди

"Хетафе" арендует хавбека "Челси" Кенеди. Клубы уже согласовали условия контракта. Об этом сообщает AS.

По данным источника, футболист будет выступать в испанском клубе на протяжении сезона-2019/20.

Кенеди играл в "Челси" с 2016 года. В минувшем сезоне он выступал в аренде в "Ньюкасле". В клубе он провел 28 матчей, отметившись 1 голом и 1 ассистом.

Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до лета 2020 года.

А еще: "Манчестер Сити" разгромил "Брайтон", "Челси" упустил победу над "Шеффилдом"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Алиссон, Эдерсон и тер Штеген - претенденты на звание вратарь года по версии ФИФА

Алиссон, Эдерсон и тер Штеген - претенденты на звание вратарь года по версии ФИФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов