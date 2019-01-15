"Хетафе" стал первым четвертьфиналистом Кубка Испании

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании "Хетафе" на выезде сыграл вничью с "Вильярреалом" и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал.

Счет был открыт в середине первого тайма, игрок гостей Анхель Родригес, реализовал пенальти. В начале второго тайма равновесие восстановил Даниэле Верде. В конце встречи "Вильярреал" мог выйти вперед и побороться за выход в следующий раунд турнир, но Рубен Алькарас не реализовал 11-метровый.

"Вальядолид" - "Хетафе" - 1:1 (0:1) - первый матч - 0:1

Голы: Анхель Родригес, 29 (с пенальти) - 0:1, Верде, 50 - 1:1

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