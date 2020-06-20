"Хетафе" сыграл вничью с "Эйбаром" в матче Примеры

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"Хетафе" сыграл вничью с "Эйбаром" в матче Примеры

В рамках 30-го тура испанской Примеры "Хетафе" сыграл вничью с "Эйбаром".

"Хетафе" по-прежнему занимает пятое место, а "Эйбар" - 16-е.

"Хетафе" - "Эйбар" 1:1

Голы: Этебо, 30 - 1:0, Шарлес, 45 - 1:1

"Хетафе": Сория, Оливера, Суарес (Кенеди, 79), Эчейта, Кукурелья (Ньом, 80), Арамбарри, Тимор (Максимович, 80), Этебо (Джейсон, 69), Джене, Анхель Родригес (Молина, 63), Мата.

"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Бигас, Хосе Анхель, Бургос, Эскаланте, Диоп, Инуи, Кристофоро, Шарлес (Орельяна, 85), Энрик (Кике Гарсия, 63).     

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