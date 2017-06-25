"Хетафе" – "Тенерифе" - 3:1 (обзор)

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"Хетафе" – "Тенерифе" - 3:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор ответного финального матча плей-офф испанской Сегунды между "Хетафе" и "Тенерифе".

Не пропустите: "Хетафе" возвращается в Примеру. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Леванте 42 84
2 Хирона 42 70
3 Хетафе 42 68
4 Тенерифе 42 66
5 Кадис 42 64
6 Уэска 42 63
7 Реал Вальядолид 42 63
8 Реал Овьедо 42 61
9 Луго 42 55
10 Кордоба 42 55
11 Реус Депортиу 42 55
12 Райо Вальекано 42 53
13 Севилья II 42 53
14 Химнастик Таррагона 42 52
15 Альмерия 42 51
16 Реал Сарагоса 42 50
17 Нумансия 42 50
18 Алькоркон 42 50
19 Коста Калида 42 48
20 Мальорка 42 45
21 Эльче 42 43
22 Мирандес 42 41
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